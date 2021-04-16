В Шуе Ивановской области убит местный блогер

40-летнего Сергея Голякина несколько раз ударили по голове Фото: Олег ЗОЛОТО

Тело 40-летнего блогера Сергея Голякина обнаружили в поле в Шуйском районе Ивановской области. По одной из версий, мужчина шел собирать березовый сок и по дороге встретил пьяного 38-летнего местного жителя.

Пока не известно, из-за чего между мужчинами возник конфликт, но закончился он плачевно.

- Подозреваемый нанес потерпевшему не менее восьми ударов в область головы неустановленным предметом, - сказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

От полученных травм Сергей Голякин скончался на месте преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Известно, что Сергей Голякин придерживался оппозиционных взглядов, которые озвучивал на своем канале в социальной сети. Начало названия последнего его ролика оказалось пророческим – он называется «В последний раз…»