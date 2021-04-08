«Мир профессий-2021»: ярославским школьникам помогли определиться с будущей специальностью

Ярославским школьникам помогли определиться с будущей специальностью Фото: Влада Красоткина

В 21 веке выбор среди профессий стал очень велик. Когда есть возможность попробовать себя в абсолютно любой сфере и обучиться работе, что придется по душе - это огромный плюс. Но как же выбрать одно из такого количества предложений?

Что бы помочь будущим специалистам, 7 апреля в Ярославле во Дворце Молодежи прошел Областной день профориентации «Мир профессий-2021». На мероприятии, организаторами которого выступили газета «Комсомольская правда» и журнал «Телесемь», собрались школьники и студенты, получающие среднее профессиональное образование, со всей области.

Ребят встретили спикеры из 22-х учебных заведений региона. Они ответили на все вопросы, интересующие учащихся. В том числе, обсудили направления и профили подготовки, сроки приема документов в учебные заведения, проходные баллы и многое другое. Чтобы погрузить будущих студентов в профессию, некоторые представители устроили небольшие мастер-классы, например, по гжельской росписи.

Чтобы погрузить будущих студентов в профессию, некоторые представители устроили небольшие мастер-классы Фото: Влада Красоткина

Также в этом году в мероприятии участвовали вузы правоохранительных органов.

- Очень важно найти свое направление и призвание, чтобы реализоваться в жизни. Мы представляем вузы МВД по всей России. После окончания учебы у ребят не возникнет проблем с трудоустройством, ведь они будут обучаться по контракту и придут на свое законное рабочее место, - рассказал представитель вузов МВД России.

Все желающие могли взять дополнительные профориентационные буклеты и листовки. Кроме этого, среди пришедших дарили билеты в планетарий, приглашения в филармонию, абонементы на изучение языков и баловали сладостями от производителя «Мамино печенье».

Печенье действительно «Мамино», потому что его выпекают по-домашнему вкусным, из качественных продуктов, не экономя на начинках и не используя консерванты. Поэтому участники «Мир профессий-20212 высоко оценили пышные эклеры.

Гостей баловали сладостями от производителя «Мамино печенье». Фото: Влада Красоткина

- Я учусь в десятом классе. Сюда пришла с надеждой, это мероприятие поможет мне определиться с будущей профессией. Сейчас так много вариантов, поэтому пока что даже не знаю, куда пойду учиться после школы. Сегодня посмотрела, какие вузы что предлагают, отметила несколько вариантов для себя. Еще и эклеров вкусных поела, - рассказала одна из участниц «Мира профессий- 2021».

Приобрести продукцию можно в сети магазинов «Мой мясной» по адресам в г. Ярославле: - ул. Шевелюха, д. 100, - пр. Октября, д. 76а, - ул. Крылова, д. 3, - Ленинградский проспект, д. 28, - пр. Фрунзе д. 42. Телефон: (4852) 97-86-37.

Также мы благодарим ООО «Семь Вод» и Переславский завод минеральной воды «Пераславица» за предоставленную продукцию. Компания 7VOD доставляет экологически чистую и полезную воду в офисы, бюджетные учреждения, дома жителей Костромы, Иваново, Ярославля.