Выгодная оплата счетов через удаленные каналы обслуживания с минимальной комиссией

ФОТО: ПАО Сбербанк

- Каждый месяц я получаю несколько квитанций для оплаты – это и квартплата, и интернет, и капремонт, и телевидение. С этого года по ряду организаций стала взиматься комиссия, если платишь в офисе банка. Как оплатить счета наиболее выгодно? Анна Д., Ярославль

Отвечает начальник управления «Безналичные решения» Ярославского отделения ПАО Сбербанк Дмитрий Емеличев:

- Для начала отмечу, что оказание услуг нашим банком по переводу денежных средств физических лиц в пользу юридических лиц производится в соответствии с утвержденными тарифами. При этом комиссия за перевод, том числе за услуги ЖКХ, может оплачиваться как плательщиком, так и получателем платежа (перевода). Это регулируется договором, заключенным между получателем перевода и банком.

В случае, если компания-поставщик услуг берет расходы банковской комиссии на себя, то с плательщика она не удерживается. В ином случае комиссия зависит от способа, которым производится платеж.

Поэтому в первую очередь я рекомендую обратить внимание на удаленные каналы банка, а оплачивать услуги безналично, поскольку именно в этом случае оплата будет более выгодной, за счет более низкой комиссии, и максимально быстрой. Кроме того, есть возможность сделать платежи без посещения офиса банка, что особенно актуально во время пандемии.

К удаленным каналам обслуживания в Сбербанке относятся:

- Устройства самообслуживания – это платежные терминалы, через которые можно оплачивать наличными или при помощи карты свои счета, самостоятельно пополнить баланс карты, подключить услугу «Автоплатеж».

- Сбербанк Онлайн и Мобильное приложение - это система удаленного доступа к своим картам, счетам, вкладам и кредитам. Клиент самостоятельно может проводить операции, не прибегая к помощи работника банка.

- Услуга «Автоплатеж». При ее подключении, на основании Вашего поручения, Банк самостоятельно проводит проверку выставленных счетов и в указанный Вами день списывает средства в пользу поставщика услуги, при этом информируя Вас обо всех этапах платежа: от определения суммы списания до его результата. Автоплатеж можно подключить по выставленному счету для оплаты квитанций, сумма которых меняется каждый месяц, и на фиксированную сумму для ежемесячных платежей на одну и ту же сумму.

Клиент банка самостоятельно выбирает оптимальный для себя способ оплаты. Но если все же комиссия ложится на ваши плечи, то еще раз подчеркну: себестоимость проведения платежей безналичным способом ниже, соответственно и размер комиссии будет для вас меньше. Например: в случае приема платежа в офисе банка через сотрудника, но с карты, она составляет 2,5 % (минимум 25 рублей), а наличными - 3% (минимум 30 рублей). Комиссия при платежах наличными через устройства самообслуживания - 2%, минимум 10 рублей.

Если же клиент платит безналично через удаленные каналы, (Автоплатеж, устройства самообслуживания, Сбербанк Онлайн), комиссия составляет 1% от суммы.

Будьте здоровы и выбирайте оптимальный для себя вариант обслуживания в банке!