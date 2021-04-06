Дмитрий Миронов провел заседание комиссии Госсовета РФ по молодежной политике

Дмитрий Миронов возглавил комиссию Госсовета РФ по молодежной политике. Фото: Правительство Ярославской области

6 апреля в Москве состоялось первое заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика», председателем которой является губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

– Преобразование нашей рабочей группы в комиссию Госсовета – не только высокая оценка проделанной работы, но и дополнительная ответственность, – сказал Дмитрий Миронов. – На комиссию, то есть на нас с вами, возлагаются функции анализа и оценки результатов федеральных и региональных проектов, связанных с реализацией молодежной политики, научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Госсовета. При этом нам важно быть в постоянном контакте и прямом взаимодействии с самой молодежью, видеть и понимать ее настроения и потребности, делиться лучшими практиками организации работы. Эта цель должна быть главной в нашей с вами деятельности. Молодые люди сегодня очень активны, у них рождается множество инициатив и интересных идей. Важно их поддержать.

Дмитрий Миронов подчеркнул высокие результаты работы по направлению «Молодежная политика» в прошлом году. Подгруппа «Социальные лифты для молодежи» в плотном сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» подготовила методические рекомендации для региональных кадровых проектов, направленных на содействие самореализации молодежи. Сейчас эти разработки применяются практически во всех регионах Российской Федерации. Молодежь до 35 лет может участвовать в конкурсах всех 26 проектов, которые сегодня входят в платформу «Россия – страна возможностей». За годы ее деятельности к ней присоединились более 5 миллионов человек. Причем в прошлом году, несмотря на все ограничения, в проектах и конкурсах участвовали 2 миллиона россиян. И сегодня 69% конкурсантов – молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Самым массовым конкурсом в прошлом году стала «Большая перемена». Он проходил впервые, а его участниками стали свыше миллиона российских школьников. 26 марта на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал запуск второго сезона этого конкурса.

Созданию в стране четкой основы для формирования системной нормативной базы отрасли способствовала деятельность подгруппы комиссии, возглавляемой Дмитрием Мироновым, «Законодательное обеспечение молодежной политики». Она подготовила проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».

Участники заседания наметили планы на текущий год. Фото: Правительство Ярославской области

– Приняты два основополагающих нормативно-правовых акта, которых мы очень ждали. Это профессиональный стандарт «Специалист по работе с молодежью» и федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации», которого не было более 25 лет, – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. – Благодаря этому будет приведен в соответствие ряд нормативно-правовых актов, в том числе увеличен возраст участников грантовых конкурсов Росмолодежи до 35 лет. Количество специалистов, работающих в отрасли, увеличивается. В 2020 году созданы новые учреждения на муниципальном уровне.

Подгруппой «Инфраструктура молодежной политики» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи при участии ярославского губернатора регионам были даны рекомендации по решению проблемных вопросов, проработаны предложения в части корректировки национальных проектов, прямо или опосредованно затрагивающих сферу молодежной политики в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и раскрытия талантов».

В завершение заседания его участники обсудили основные направления работы в 2021 году.