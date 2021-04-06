Программа ЛДПР по возрождению и развитию села

ФОТО: предоставлено пресс-службой ЛДПР

Для обеспечения продовольственной безопасности страна должна производить самостоятельно не менее 80% продуктов питания. А в России за последние двадцать лет в стране умерло свыше 20 тысяч деревень. Кому работать на земле?

Именно поэтому Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым изменить подход к развитию села:

- На первом месте в сельской местности должны быть дороги и местное производство. Люди приезжают в деревню, но там все не обустроено, нет работы, все уныло – они и уезжают.

Владимир Жириновский уверен, что для привлечения специалистов в сельскую местность нужно вводить меры финансового поощрения: Лидер ЛДПР предлагает выделять переселенцам субсидию до 1 млн рублей :

- Агроному, трактористу, ветеринару – всем!

Еще один пункт из программы ЛДПР по развитию села – целевые стипендию на обучение сельской молодежи:

- Нужно стимулировать выпускников школ возвращаться после получения высшего образования в родное село. Это можно обеспечить за счет губернаторских стипендий.

- Все это, - подчеркивает Лидер ЛДПР, - минимальные меры для того, чтобы сохранить русскую деревню и обеспечить продовольственную безопасность страны.