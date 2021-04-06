В Ярославле затопило улицу Папанина

Поток воды на Папанина. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE"

В Ярославля во вторник, 6 апреля, произошла коммунальная авария. Несколько домов в Заволжском районе остались без воды, зато на улице Папанина ее столько, что проедет не каждая машина. У пешеходов вообще нет шансов перейти дорогу.

- Произошла утечка на водопроводе в районе 7.30 утра. Сейчас на месте работают специалисты, устраняют последствия аварии. Воду с дороги будут откачивать. В течение дня ее уберут, в те дома, где сейчас воды нет, ее дадут, - пояснили в АО «Ярославльводоканал».

- Почувствуй себя капитаном маломерного судна! – пишут в соцсетях ярославцы.

- Да тут на лодке с мотором ездить надо, а не на автомобиле.

- Это Венеция, Италия? А где гондолы?