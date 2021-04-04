В Ярославле хотят поставить памятник в виде привязанной собаки

Так будет выглядеть будущий памятник. Фото: со страницы в "Фейсбук" Светланы Лозко

В Ярославле на набережнои реки Которосль предлагают поставить нестандартныи арт-объект. Это будет бронзовая скульптура пса, которого приковали железнои цепью к забору.

Ярославцы неоднозначно отреагировали на новость: первые поддержали, вторые возмутились, а третьи не понимают, зачем на это тратить деньги.

- Памятник это, конечно, здорово. Но лучше эти деньги на бездомных животных пошли. Новыи приют гораздо важнее, чем статуя, - пишет Елена Рязанова в группе "Жесть Ярославль".

Идея по созданию скульптуры возникла у зоозащитницы Светланы Лозко. Она рассказала КП-Ярославль, как и почему к неи пришла такая задумка.

- В Ярославскои области нет специальнои награды для зооволонтеров. У меня давно появилась мысль сделать что-то в благодарность людям, которые спасают жизни животным. Почему пес на привязи? Потому что, если хозяева избавляются от своих собак, то чаще всего привязывают их к деревьям, заборам и т.д. Цепь - символ привязанности. Собак привязывают, чтобы сдержать их, а волонтеры привязываются сердцем к животным, спасая их. Очень здорово, что сеи час идет такая яркая реакция на нашу задумку. Негатив - это не безразличие. Арт-объект не должен быть радостным и позитивным, ведь он отображает отношение людеи к животным, - объясняет Светлана.

Чтобы получить деньги на скульптору, Светлана участвует в конкурсе "Культурныи след". Выигрыш - возведение мемориала. На нужды бездомных собак средства потратить нельзя, так прописано в условиях конкурса. Но приютам и бездомным собакам зоозащитница помогает более десяти лет.