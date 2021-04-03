Погода в Ярославской области в апреле: не спешите менять зимнюю резину на летнюю

Весна еще преподнесет ярославцам сюрпризы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выходные дни в Ярославле будут теплыми и солнечными, а ночи – довольно холодными. 3 апреля, по данным Gismeteo, днем температура воздуха прогреется до +6 градусов, а ночью опустится до -5. Небо обещает быть малооблачным и наконец-то порадовать ярославцев солнцем. В воскресенье, 4 апреля, утром будет холодно и солнечно, а днем солнце начнет конфликтовать с дождем. Ожидается +6, ночью - до -5 градусов.

- В таких сложных метеоусловиях при среднесуточной температуре ниже +5 смена автошин с зимних на летние – преждевременна. Благодаря антициклону улучшение погоды и ощутимое потепление произойдет в начале следующей недели, когда в разгар дня столбики термометров без труда будут преодолевать отметку +10°, - сообщили специалисты Центра "Фобос".

Станет ли это началом "автомобильной" весны - вопрос открытый. В середине апреля ожидается очередная волна арктического холода, которая может сопровождаться разными осадками. Поэтому в ближайшие две недели синоптики рекомендуют воздержаться от "переобувания" машин в летнюю резину.