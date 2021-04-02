Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 апреля 2021 года: от COVID-19 скончались два человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 36274 (+90)
Всего выздоровлений: 34576
Умерли: 485 человека (+2)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области от коронавируса скончались еще два человека, за сутки поставлено 90 новых диагнозов. По данным оперативного штаба, на данный момент госпитализированы 555 пациентов: 339 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 216 с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 18746;
Рыбинск – 3760;
Ростовский МР – 1993;
г.о. Переславль-Залесский – 1940;
Тутаевский МР – 1311;
Ярославский МР – 1189;
Угличский МР – 1206;
Борисоглебский МР – 999;
Некрасовский МР – 895;
Гаврилов-Ямский МР – 800;
Пошехонский МР – 646,
Рыбинский МР – 504;
Даниловский МР – 443;
Мышкинский МР – 376;
Большесельский МР – 324;
Некоузский МР – 409;
Любимский МР – 286;
Первомайский МР – 259;
Брейтовский МР – 188.