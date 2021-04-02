Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 апреля 2021 года: от COVID-19 скончались два человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 36274 (+90)

Всего выздоровлений: 34576

Умерли: 485 человека (+2)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области от коронавируса скончались еще два человека, за сутки поставлено 90 новых диагнозов. По данным оперативного штаба, на данный момент госпитализированы 555 пациентов: 339 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 216 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 18746;

Рыбинск – 3760;

Ростовский МР – 1993;

г.о. Переславль-Залесский – 1940;

Тутаевский МР – 1311;

Ярославский МР – 1189;

Угличский МР – 1206;

Борисоглебский МР – 999;

Некрасовский МР – 895;

Гаврилов-Ямский МР – 800;

Пошехонский МР – 646,

Рыбинский МР – 504;

Даниловский МР – 443;

Мышкинский МР – 376;

Большесельский МР – 324;

Некоузский МР – 409;

Любимский МР – 286;

Первомайский МР – 259;

Брейтовский МР – 188.