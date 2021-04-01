«Об этом я говорю впервые»: экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал о готовящемся на него покушении

Урлашов: «Я прекрасно понимал, что наша борьба за качество уборки города и ремонта дорог вызовет негативную ответную реакцию у тех подрядчиков, кто этим занимался» Фото: Владимир ВОРСОБИН

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, который сейчас отбывает срок в ИК Рыбинска, на своей странице в социальной сети опубликовал пост. В нем экс-глава города не только рассуждает о прошлом и будущем России и Ярославля, но и рассказывает о покушении, которое готовилось в 2013 году.

- В тюрьме, спустя много лет я узнал, что операция по моему физическому устранению уже по политическим мотивам серьезно рассматривалась. Мне назвали даже предполагаемое место покушения. Это участок автодороги между г. Ростов и Переславль-Залесский по дороге Ярославль-Москва. По этому маршруту я ездил часто, - пишет Евгений Урлашов в «Фейсбуке».

По словам политика, опасность угрожала и его подчиненным.

- Я прекрасно понимал, что наша борьба за качество уборки города и ремонта дорог вызовет негативную ответную реакцию у тех подрядчиков, кто этим занимался. Но я не мог предположить, что некоторым моим подчиненным будут угрожать физической расправой, если мы и дальше будем замечать брак в работе. Об этом я говорю впервые. Однако это было. Мы втроем 2 дня решали в моем кабинете как быть, на исходе второго дня мои коллеги согласились идти до конца в этих вопросах, - пишет Урлашов.

Экс-мэр города периодически обращается к ярославцам через соцсети и не удивительно, что пост-воспоминание появился на его странице именно 31 марта. 1 апреля исполняется 9 лет, как Евгений Урлашов победил на выборах мэра Ярославля.

- Благодаря воле народа я был избран на этот пост. В воздухе ощущался дух свободы, перемен, позитивных изменений, - вспоминает политик.

Однако в июле 2013 году Урлашов был арестован по обвинению в покушении на получение взятки. В 2016 году ему дали 12,5 лет лишения свободы.