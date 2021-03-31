Андрей Коваленко: «Наша помощь нужна всегда»

Фонд организовал и общественное обсуждение разработок, чтобы они максимально соответствовали реальным потребностям и ожиданиям жителей региона. ФОТО: Антон ВОИНОВ

Напомним, что Стратегия развития региона актуализируется по поручению губернатора правительством области на срок до 2025 года. Оператором по сбору предложений от жителей региона и проведению общественной экспертизы мнений граждан стал Фонд содействия развитию Ярославской области «Ярославия». Фонд организовал и общественное обсуждение разработок, чтобы они максимально соответствовали реальным потребностям и ожиданиям жителей региона. Планируется, что пройдут пять таких сессий по различным блокам вопросов.

Темой первой сессии, состоявшейся месяц назад, были сохранение населения, здоровье и благополучие людей. На этот раз тему определили как «Возможности для самореализации и развития талантов».

В КЦЗ «Миллениум» собрались десятки представителей общественности - педагоги, ученые, библиотекари, работники культуры. ФОТО: Антон ВОИНОВ

В КЦЗ «Миллениум» собрались десятки представителей общественности - педагоги, ученые, библиотекари, работники культуры… Наверное, люди всех возможных профессий. По большому счету, все они в этом зале в тот момент были волонтерами – теми, кто отдает свое личное время, возможности и силы на решение общих задач.

О реализации Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года собравшимся рассказала Екатерина Троицкая – заместитель председателя правительства Ярославской области, директор департамента экономики и стратегического планирования. Она отметила:Модератором и докладчиком первой сессии была депутат Ярославской областной Думы Лариса Ушакова. На этот раз коммуникациями управлял ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Ушаков. А одним из самых ярких выступлений запомнился любимец ярославцев, заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Андрей Коваленко.

- Главная цель стратегии – повысить качество жизни населения региона. Для этого необходимо обеспечить повышение уровня экономического развития региона и уровня развития социальной сферы. Участники встречи рассказали о своем видении перспектив развития региона.

Так, ректор ЯрГУ Александр Русаков вел речь о формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития талантов. Руководитель Института повышения квалификации «Конверсия» Татьяна Артеменкова - о воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности.

Советник ректора ЯГПУ им К.Д. Ушинского Марина Зайцева – о развитии волонтерской деятельности и вовлечении в нее граждан. По большому счету, все собравшиеся говорили о будущем – о детях, молодежи, их воспитании, обучении, поддержке, вовлечении в общественную жизнь, создании условий для того, чтобы новые поколения ярославцев всегда воспринимали свою малую родину как родной дом – заботливый и нуждающийся в заботе.

ФОТО: Антон ВОИНОВ

Наверное, именно поэтому таким ярким и стало выступление депутата Госдумы Андрея Коваленко, посвященное теме волонтерства. Это слово стало модным – есть даже поставленная государством задача довести число волонтеров до 15 процентов от общего числа жителей России.

По итогам 2020 года в Ярославской области к волонтерскому движению присоединились более 98,5 тысяч человек – это 8 процентов от численности населения региона. Ожидается, что к 2025 году количество волонтеров удвоится. Но это – статистика. А Олимпийский чемпион сумел сказать о сути волонтернства просто и понятно:

- Волонтер – это доброволец. Волонтерами, примером для всех нас, были те, кто в 1941-м добровольцами шли на фронт. Волонтер в России – это вчера, сегодня и завтра. У каждого из нас есть работа и близкие, но еще есть свободные время и силы, которые мы можем направить на то, чтобы делать лучше всем окружающим. И я горжусь, что являюсь волонтером!

Позже, уже в кулуарах, Андрея Коваленко спросили: а как нужно стимулировать людей становиться волонтерами? И не уменьшится ли их количество, когда закончится пандемия? Коваленко улыбнулся:

- Я знаю только один способ – личный пример. Это как на льду – если ты сам ложишься под шайбу, то вся команда пойдет за тобой в бой. Нужно помогать реализации хороших идей, а специально «стимулировать» людей не стоит. Я согласен с Александром Ильичом Русаковым, который вот только что заметил – меньше всего нам всем нужны «профессиональные волонтеры». Добровольчество – это движение души, таким оно и должно быть. А дело для волонтеров найдется всегда, кому-то всегда нужна наша помощь.

Добавим, что вскоре учредители фонда «Ярославия» Лариса Ушакова и Андрей Коваленко отправятся отправятся в тур по Ярославской области. Их задача - собрать предложения и просьбы жителей районов, отдаленных населенных пунктов. Их внесут в повестку дня следующих общественных обсуждений Стратегии развития региона.