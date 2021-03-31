Транспортный налог в Ярославской области: кому положен и как его получить?

В региональной думе внесли поправки в закон о транспортном налоге Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Ярославской областной думы внесли изменения в закон о транспортном налоге.

Кому положена льгота?

Пенсионерам. Налогоплательщикам-мужчинам в возрасте от 60 лет и женщинам в возрасте от 55 лет.

Что нового?

Льгота по транспортному налогу будет предоставляться в беззаявительном порядке. А распространяться - на автомобиль с большей суммой налога.

В прошлом году областная дума приняла закон, по которому от уплаты налога на машины с мощностью до 150 лошадиных сил освободили многодетные семьи.

- Мы не намерены останавливаться. Наша задача – освободить многодетные семьи от уплаты транспортного налога. Будем к этому стремиться. Сейчас в регионе проживает 11 тысяч многодетных семей, - сказал заместитель председателя заксобрания Николай Александрычев.

- Пенсионеры смогут воспользоваться льготой без обращения в налоговый орган. Если раньше необходимо было прийти, отстоять очередь, написать заявление, указав транспортное средство, на которое нужна льгота, то сейчас это можно сделать в беззаявительном порядке, - уточнил заместитель председателя думы Антон Капралов. - Мы законодательно формируем механизм, когда пенсионный фонд и налоговая обмениваются информацией и автоматически применяют льготу для жителей. На а мой взгляд, это современный подход, и, думаю, мы будем распространять эту практику на других льготополучателей , например, на многодетные семьи.