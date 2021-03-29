Опасный период: за что ярославские дачники могут нарваться на штраф?

Чтобы сделать шашлык на даче, нужно соблюсти ряд условий. Иначе - штраф Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот-вот снег сойдет окончательно и ярославские дачники, а также любители шашлыков рванут на природу. И туту их ждет сюрприз: с 1 января этого года в силу вступили новые противопожарные нормы, которые действуют с момента схода снежного покрова и до его появления. То есть, чтобы пожарит на своем участке шашлычок, нужно соблюсти ряд условий. Каких именно, рассказал заместитель начальника отдела обеспечения пожарной безопасности ГБУ ЯО Алексей Жуков.

Одним из пунктов, которые вошли в постановление, является запрет на разведение огня в жилых районах на расстоянии менее 50 метров от любых построек. Это правило распространяется как на открытый огонь, так и на мангалы, жаровни и подобные приспособления. Судя по всему, владельцам небольших участков в этом году шашлыков совсем не видать. На землях общего пользования населенного пункта вообще запрещается разводить костры, независимо от противопожарного расстояния.

Избавляться от прошлогодней травы, сжигая ее, теперь тоже строго запрещено.

– Если раньше было такое понятие, как контролируемое сжигание травы, то сейчас этого делать нельзя с точки зрения, как экологии, так и противопожарной безопасности, – дополняет Алексей Владимирович.

Однако все эти запреты не означают, что теперь нельзя ни развести костер где-то на природе, ни пожарить шашлыки во время майских праздников. Если соблюдать все меры предосторожности, то можно. Чтобы не нарваться на штраф, нужно оборудоваться для костра специальное место, соответствующее всем правилам безопасности: место кострища должно быть выложено камнями, металлом или иными несгораемыми материалами, вокруг него в радиусе 40 сантиметров вскопана земля и убраны все ветки, сухая трава, мусор. Есть, правда, период, когда запрещено разведение абсолютно любого огня.

– Когда начинается пожароопасный период, органы местного самоуправления издают распоряжение об установлении особого противопожарного режима. В этом постановлении всегда прописывается запрет на разведение костров: неважно, какое вы при этом используете оборудование, исключений никаких нет, – объясняет специалист.

Что же касается административного наказания за несоблюдение вышеупомянутых правил, то это не всегда штраф. Иногда инспекция, если не выявляет серьезных нарушений, ограничивается только предупреждением. Но чаще всего санкции предполагают именно взимание некоторой суммы с нарушителя.

Например, за выжигание хвороста лесной подстилки, сухой травы, горючих материалов на земельных участках, примыкающих к жилому сектору с нарушением правил ППБ предусматривается штраф от 3000 до 4000 рублей для граждан и от 150 000 до 200 000 рублей для юридических лиц.

Контроль соблюдения правил противопожарной безопасности – задача инструкторов пожарной профилактики, отдельных отрядов МЧС и инспекторов пожарного надзора. – За всеми, конечно, не уследишь. Ну, в любом случае, будет установлен график, по которому эти службы будут патрулировать парковые зоны, дома частного сектора и наиболее популярные места отдыха, – отмечает Алексей Жуков.

Для предотвращения и профилактики нарушения правил противопожарной безопасности служба проводит активную агитационную работу. Информация размещается на сайтах, в бегущей строке по телевидению, в крупных торговых центрах. Сотрудники инспекции ходят по частному жилому сектору, разносят листовки и разговаривают с местными жителями. В общем, прикладываются все усилия для того, чтобы донести до людей важную информацию и предупредить их о возможной опасности. Многим уже шашлык стоил дома…