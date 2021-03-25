В Банке России рассказали, почему убирают Ярославль с 1000-рублевой купюры

Из оборота 1000-рублевки выйдут не раньше 2035 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Банке России рассказали, почему решили поменять изображение на ряде купюр. Модернизировать собрались банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Их дизайн разрабатывался в 90-х годах и обновление не проводилось ни разу за последние 10 лет. То есть, уже назрела необходимость усовершенствовать их защиту и внешний вид, повысив до уровня купюр в 200 и 2000 рублей.

Рассказали в Банке и про то, с чем связано решение сменить изображение на банкнотах:

- В основу нового дизайна будет положен принцип: каждому федеральному округу по банкноте. При этом на лицевой стороне банкноты будут размещены виды столицы округа, на оборотной - региона с его памятниками: культурными или природными.

Что будет изображено на новых купюрах:

- 10 рублей: Сибирский ФО и Новосибирск,

- 50 рублей: Северо-Западный ФО и Санкт-Петербург,

- 100 рублей: Центральный ФО и Москва,

- 500 рублей: Северо-Кавказский ФО и Пятигорск,

- 1000 рублей: Приволжский ФО и Нижний Новгород,

- 5000 рублей: Уральский ФО и Екатеринбург.

Новые 100-рублевки начнут выпускать в 2022 году, 1000 и 5000 – в 2023-м, 500-рублевые купюры – в 2024 году, а банкноты номиналом в 10 и 50 рублей – в 2025 году.

Насыщение платежного оборота модернизированными банкнотами, как правило, происходит примерно через 2-3 года после их выпуска в обращение. Таким образом, только примерно к 2030 году доля модернизированных банкнот в наличном обороте станет весьма значительной.

- Важно отметить, что после введения «новых» банкнот в обращение купюры образца 1997 года будут по-прежнему оставаться законным средством платежа. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения. Ориентировочно подавляющая часть таких банкнот выйдет из активного оборота только ближе к 2035 году, - прокомментировала заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова. - Мы, жители ярославского региона гордимся тем, что тысячная банкнота с видами нашего города вошла в историю развития денежного обращения в России. И еще на протяжении как минимум десятилетия после появления новых банкнот, наши ярославские тысячные будут в обороте.

Список достопримечательностей, которые могут появиться на банкнотах, составят специальные рабочие группы, в которые войдут известные историки, деятели культуры, эксперты в других областях. Окончательные объекты из списка отберет Совет директоров Банка России. Планируется, что в новых регионах, которые не имели изображения на банкнотах, пройдут обсуждения возможных символов.