Что делать ярославцам, если на машину упал снег с крыши или она утонула в луже

Машины тонут в ярославских лужах. Фото: "Ярославль Live"

Зима, крестьянин торжествует. А ярославец плачет

Зима 2020-2021 годов останется навсегда в памяти ярославцев. Не проходило и дня, что горожане в местных пабликах и СМИ не писали об уборке дорог и улиц от снега. Многочисленные жалобы, нелицеприятные слова в адрес мэрии и коммунальщиков, выговор от губернатора ситуацию не исправили.

. Фото: Влада Красоткина

Закрыть глаза можно даже на 10-балльные пробки, но, что делать, если спецслужбы халатно отнеслись к своей работе и с крыши на вашего железного коня упала глыба снега или увесистая сосулька?

Волшебное заклинание против плохой работы коммунальщиков

Его можно найти в статье 1064 ГК РФ. В ней говорится, что «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». Более подробно об этом рассказала начальник гражданско-судебного отдела прокуратуры Ярославской области Ольга Бурая:

- В случае падения снега на автомобиль, который стоит рядом с домом, ответственность за вред транспортному средству будет лежать на управляющей компании. Она не исполнила надлежащим образом обязанность по управлению многоквартирным домом. Не обеспечено качественное содержание общего имущества МКД и безопасные условия его эксплуатации.

Кроме этого, не нужно забывать о законе по защите прав потребителей. Помимо возмещения ущерба, пострадавший может претендовать на компенсацию морального вреда и штраф для той компании, по вине которой машина была повреждена. Поэтому, если владелец автомобиля является еще и владельцем квартиры в доме, с которого упал снег, то он считается потребителем услуг и смело может отстаивать свои права.

Море каждому дому

Увидев, как в Ярославле обстоят дела со снегом, погода сжалилась и принесла оттепель. Казалось бы, можно выдохнуть, проблема сама разрешилась, но нет. Если не чистить город, то из сугроба он превратится в океан. Ярославский асфальт не выдержал испытания и провалился. Помимо того, что машины тонут в лужах, они еще и проваливаются в ямы. На этот случай тоже есть совет от начальника гражданско-судебного отдела прокуратуры.

. Фото: Влада Красоткина

- В спорах автомобилистов с организациями, которые несут ответственность за состояние дорог, судебные инстанции обычно встают на сторону владельцев транспортных средств. Организация должна доказать, что водитель действовал намеренно, либо проявил грубую неосторожность при происшествиях, связанных с состоянием дорог.