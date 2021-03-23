Достопримечательности Ярославля уберут с 1000-рублевой купюры

До 2023 года у 1000-рублевой купюры конкурентов не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изображение Ярослава Мудрого, часовня иконы Казанской Божьей Матери, Ярославский кремль и церковь Иоанна Предтечи скоро исчезнут с купюры номиналом в 1000 рублей. Их заменят нижегородские достопримечательности. Так решил совет директоров Банка России, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

- Дизайн и базовый защитный комплекс банкнот образца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад. Последние 10 лет он не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн более современным, - пояснил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Новые 1000-е банкноты в обращение должны ввести в 2023 году. Как минимум 10 лет россияне смогут пользоваться 1000-рублевками и с новым дизайном, и со старым. Так что из кошельков купюры с памятником Ярославу Мудрому исчезнут не раньше 2035 года, когда устареют не только морально, но и физически по причине обветшания, износа и загрязнения. Как верно заметил и.о.директора департамента туризма Ярославской области Владимира Лысенко, наш город даже в какой-то степени выигрывает из-за того, что банкноты с его изображением со временем станут нумизматической редкостью.

- В России множество замечательных городов, каждый из которых обладает своими достопримечательностями, своей особой атмосферой. И жители этих городов наверняка любят их не меньше, чем мы свой Ярославль. Конечно, нам будет грустно, если получая очередную заработную плату, мы не увидим на купюрах Ярославля. Без сомнения, это прекрасный город с богатейшей историей, сильнейшей харизмой, настоящая жемчужина Золотого кольца России, и он заслуживает чести быть лицом страны. Но я уверен, что ни любовь ярославцев к своей малой родине, ни популярность ярославской земли у гостей не станут меньше. прокомментировал ситуацию Владимир Лысенко.

Также Центральным банком планируется поэтапная замена банкнот номиналом в 10, 500 и 5000 рублей - на них появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Екатеринбурга, а на оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов. Выпуск обновленных купюр начнется с 2022 года и завершится в 2025-м.