Общение без границ на социальной площадке «Молодые соотечественники»

ФОТО: Медиаслужба Международного молодежного форума Евразия Global

В какое интересное время мы живем: многие одноклассники, родственники или коллеги через какое-то количество лет оказываются по другую сторону океана, пишут или звонят с другого континента и принимают решение остаться жить за пределами родины.

Уже никого не удивляет, когда человек, уехавший много лет назад из своей страны, вдруг озадачивается поиском учителей и репетиторов по родному языку для своих детей.

И это логично – потому что его чадо плохо понимает по-русски или не понимает совсем, но очень хочет прочесть Пушкина или Достоевского на родном языке. Нередко, дети эмигрантов гораздо больше заинтересованы в сохранении своей культурной идентичности, чем их родители.

Ради сохранения родного языка, приобщения к культуре исторической Родины, дети и молодежь собираются на международные слеты, ищут единомышленников, общаются в соцсетях, изучают новости о своей далекой родине в СМИ. И это, внимание, притом, что все больше пользователей интернета высказываются в опросах о своем недоверии к интернет-ресурсам и боятся «фейк новостей».

Все мы настолько привыкли к подвижному, мобильному и глобальному миру, что начавшаяся в 2020-ом пандемия буквально «парализовала» всю общественную жизнь. Мир «сжался» до границ карантина: в поисках привычного общения, обучения, поддержания социальных связей люди стали обращаться к соцсетям, причем не только за информацией, но и непосредственно - за общением. Особенно остро эта тема коснулась тех, кто оказался далеко, в другой части земного шара, но не утратил культурную, ментальную связь со своей Родиной.

Длительное (или постоянное) проживание молодежи вне России привело к тому, что их представление об исторической Родине можно назвать «смазанными» – это сочетание отрывочных знаний с мифами и стереотипами, существующими на просторах интернета. Эти знания, как показывают исследования, умножены на эмоциональный компонент - «желание понять Россию и быть с нею», ибо очень часто молодые люди хотят идентифицировать себя с Россией и популяризировать это чувство в своих семьях.

Именно для них 7 сентября 2020 года в Оренбурге на торжественной церемонии закрытия Международного молодежного форума «Евразия Global» была запущена Автоматизированная информационная система «Молодые соотечественники». На данный момент на платформе зарегистрировались российские соотечественники более чем из 80 стран мира. Казалось бы, современного человека сложно удивить, особенно в пространстве интернета, особенно социальной сетью. Но эта социальная сеть для молодых соотечественников не только выделяется своей уникальностью, но и входит в топ быстрорастущих социальных площадок нашей страны. В чем ее секрет?

ФОТО: Медиаслужба Международного молодежного форума Евразия Global

Ее создание и запуск — это труд команды единомышленников. Оператором проекта, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи стала Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) – это один из первых негосударственных вузов России и признанный лидер в области развития и внедрения в практику современных электронных ресурсов и технологий.

Автоматизированная информационная система «Молодые соотечественники» создана для российских соотечественников для общения, сотрудничества и развития Сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Платформа включила в себя функции для коммуникаций (профиль пользователя, личные и групповые чаты, создание групп по интересам), полезную информативную часть (правовые документы, информацию о российском образовании, о посольствах и консульствах, контакты федеральных структур, новости и мероприятия) и обратную связь (взаимодействие с создателями, отзывы и предложения для усовершенствования платформы), а также обучающую часть, предлагающую широкий выбор обучающих курсов, которые постоянно пополняются. В рамках интерактивного календаря мероприятий можно принять участие в онлайн и офлайн встречах с российскими соотечественниками, проживающими в той или иной стране, а также есть возможность предложить и свои мероприятия.

Обучающий компонент представлен, в том числе, обучающим курсом «Речевой интеллект в действии». Его автор: вице-президент, проректор по управлению знаниями, заведующий кафедрой массовых коммуникаций Академии МУБиНТ Степанов Валентин Николаевич, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации – признанный эксперт в области русского языка, глубоко понимающий роль языка как в обеспечении взаимопонимания, так и в процессе управления.

Обучение посвящено русской речи в динамике: как она используется в быту и в профессиональных коммуникациях. Курс поможет общаться как носителям языка, так и тем, для кого русский язык – не родной, в разных речевых ситуациях – в разговоре один на один, с самим собой, в коллективе, с иностранцами, в СМИ и интернете.

В курсе представлены и невербальные средства общения – интонация, тембр, темп, паузы, психологические законы общения, речевые стереотипы, факторы времени и пространства в общении – все то, что невозможно понять по учебникам, не будучи вовлеченным в языковое пространство, но то что является признаком свободного владения языком.

Благодаря богатому инструментарию, используемому в мультимедийном курсе, научные темы «ожили». Встроенные виртуальные персонажи, легко общаются между собой и ярче раскрывают значимость глубоких научных истин. Учебный материал помогает перевести неосознаваемые, привычные, речевые навыки на уровень осознанного владения. Популярность и востребованность АИС «Молодые соотечественники» высока: уже сегодня в ней зарегистрированы тысячи молодых людей из США, Мальты, Испании, Италии, Норвегии, Германии, Великобритании, Израиля, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Туркмении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Египта, Латвии и других стран.

Успешной реализации проекта способствовала действенная помощь и поддержка Губернатора и Правительства Ярославской области. АИС «Молодые соотечественники» способствует эффективному решению задач, обозначенных в рамках государственной политики в отношении российских соотечественников, проживающих за рубежом, и позволяет привлечь внимание к интеграционным вопросам, укрепить связи между молодыми гражданами России и соотечественниками. Именно поэтому она была отмечена на высшем уровне. 18 января 2021 года состоялась традиционная пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова, посвященная итогам внешнеполитической деятельности в 2020 году. В ходе пресс-конференции Сергей Лавров отдельно упомянул запуск и работу Автоматизированной информационной системы «Молодые соотечественники» как важное новшество 2020 года.

Академия МУБиНТ

Все люди любят играть. Это очевидный факт. Особенно молодые люди, для которых игра очень важна - как средство самоактуализации. Наиболее эффективно эту задачу решают соревнования и игры. Игра уникальна тем, что не только развлекает, но и учит, а также формирует личные качества и умение работать в команде. Сама игра, ее ход и результаты — это еще и аналитический инструмент, раскрывающий интересы участника, его стиль поведения, психологический портрет. Анализ аудитории позволяет разработчикам социальной сети делать ее интерактивной, гибко откликающейся на особенности каждого пользователя предлагая круг тем, информационные сообщения, близкие и актуальные для пользователя.Как и все успешные социальные сети АИС «Молодые соотечественники постоянно развивающаяся сеть. Современные исследования показывают, что особенно востребованы среди пользователей те сети, которые отличает интерактивность. Важно, чтобы предложенные функции подстраивались под конкретного пользователя по типу «умного интеллекта»: который словно ведет его, предлагая новые проекты и активности, потенциально интересные и полезные ему.

Для реализации этих планов разработчики планируют использовать уникальную цифровую платформу «Состязание талантов» (ориг. "Box Battle"), разработанную российской компанией «Лабмедиа» - признанным экспертом в области автоматизации HR-процессов и разработки электронных курсов любого уровня сложности и направления, уникальных и поточных курсов, обучающих игр и тренажеров.

Платформа «Состязание талантов» уже была испытана на крупных образовательных молодежных проектах. Она адаптируется под любые устройства с их механикой и сценариями работы, что позволяет вовлекать неограниченное число участников (студентов, школьников) в виртуальное обучение, путешествие и соревнование по выбранной тематике и объединять российских соотечественников из разных стран.

В связи с празднованием в России в 2021 году «Года Достоевского», разработчики предлагают также провести онлайн-турнир и разнообразные квесты, посвященные творчеству великого писателя, его вкладу в отечественную и мировую литературу.

Академия МУБиНТ

О важности контактов между соотечественниками говорил совсем недавно на заседании Совета Безопасности Президент РФ В.В. Путин. Уверены, что в той ситуации, когда личные контакты почти невозможны, а границы закрыты именно этот «виртуальный диалог», именно интернет позволяет сохранять и поддерживать, налаживать связи молодых людей как между собой, так и со своей исторической Родиной.Безусловно, будущее массовых коммуникаций именно за такого рода «интернет-площадками», за распределенными в пространстве «клубами по интересам», где молодые люди встречаются, заводят знакомства, соревнуются, играют, обмениваются знаниями и опытом, помогают друг другу совершенствоваться и - живут! Где ты не одинок. Где каждый находит людей близких по духу и интересам. Где в диалоге рождаются новые идеи и проекты, преодолевающие границы, океаны и континенты непонимания, которые иногда возникают между странами. Как нам кажется это очень добрый знак. Подобное общение в сети, это своего рода, новая актуальная «народная дипломатия».

Кто знает, может на этой основе по-новому начнут укрепляться связи и городов-побратимов, и сотрудничество регионов России с зарубежными странами? Тем более, что совсем скоро молодые люди, «выйдя во взрослую жизнь», сами начнут принимать решения, влияющие на судьбы и направления развития своих стран. Это важно и полезно для каждого молодого человека, особенно для тех, кто родился или живет вдали от Родины, но хочет быть ей нужным и полезным.

Зарегистрироваться в АИС «Молодые соотечественники» по адресу http://aisrussia.com может любой желающий российский соотечественник, проживающий за рубежом.

На сегодняшний день на платформе общаются, создают группы, принимают активное участие российские соотечественники из более чем 80 стран мира, и мы уверены, что это не предел, уж очень она интересна и привлекательна.

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)"