В Ярославле за 1 миллиард рублей отремонтируют 17 дорог: адреса

На нацпроект планируют потратить 1 миллиард рублей Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля обсудили, как будут реализовывать проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году. Запланирован ремонт 17 дорог и строительство одной новой – на улице Дядьковской во Фрунзенском районе. Ремонт пройдет на 25 километрах.

Как пояснил мэр города Владимир Волков, в первую очередь будут приводить в порядок те трассы, по которым имеются решения суда. Большое внимание будет уделено началу реконструкции Мышкинского проезда от улицы Вспольинское поле до моста через реку Которосль, а также завершению ремонта на участке проспекта Машиностроителей от проспекта Авиаторов до улицы Папанина. Предусмотрена и полная замена инженерных сетей под дорожным покрытием. На некоторых уже улицах приступили к замене коммуникаций.

На нацпроект планируют потратить 1 миллиард рублей. Из них 950 миллионов пойдут на ремонт, реконструкцию и строительство дорог, 50 миллионов – на на ликвидацию мест концентрации ДТП.

Список дорог, которые будут отремонтированы:

— проспект Авиаторов (от Тверицкой набережной до улицы Дачной); — улица Стопани (от Сквозного переулка до дома № 45 по улице Стопани); — проспект Машиностроителей (от проспекта Авиаторов до улицы Папанина); — улица Розы Люксембург (от улицы Автозаводской до улицы Чкалова); — улица Борки (от улицы Шевелюха до улицы Старое Долматово); — улица Промышленная (от проспекта Октября до улицы Осташинской); — улица 8 Марта (от улицы Семашко до улицы Закгейма); — улица Волжская набережная (от улицы Красный съезд до улицы Победы); — Мышкинский проезд (от улицы Вспольинское поле до моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади); — улица Осташинская (от транспортной развязки через ж/д пути в районе проспекта Дзержинского до улицы Промышленной); — 2-й Брагинский проезд (от улицы Батова до улицы Панина); — улица Малая Пролетарская (от Московского проспекта до улицы Мельничной, в районе Тропинского проезда); — улица Мельничная (от улицы Малой Пролетарской до улицы Златоустинской); — Тормозное шоссе (от улицы Златоустинской, включая улицу Вишняки, до улицы Корабельной); — улица Корабельная (от улицы Ярославской до улицы Светлой); — проезд Шавырина (от улицы Урицкого до дома № 24 по проезду Шавырина); — строительство улицы Дядьковской (от улицы Чернопрудной до строящегося детского сада); — улица Красноборская (от проспекта Авиаторов до улицы Серго Орджоникидзе).

На участке Мышкинского проезда планируется реконструкция с уширением дороги. Срок окончания работ — 2022 год.