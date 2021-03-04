НеКомфортные условия: следователи Костромы проверят УК, ответственную за крышу, с которой упал снег

Глыбы снега и льда упали на припаркованные машины. Скриншот с видео, "Подслушано в Костроме" ВКонтакте

Следователи Управления СКР по Костромской области проверят управляющую компанию «Комфортные условия». Именно в ее зоне ответственности находится здание на проспекте Мира, с которого свалились глыбы снега. Лавина чуть не травмировала женщину – она едва успела зайти в магазин, и повредили два автомобиля, припаркованные у тротуара.

- В ходе проверки следователям предстоит установить конкретных должностных лиц, не организовавших своевременную очистку крыши дома от снега и льда, а также ответственных лиц, осуществляющих контроль за безопасной эксплуатацией здания, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.

В жилом доме, у которого произошло ЧП, находятся не только квартиры: там работает филиал детского учреждения и под снежной лавиной вполне могли оказаться дети.