Появилось видео, как снежные глыбы чуть не убили девушку в центре Костромы

Костромичка успела зайти в магазин за секунды до схода снега с крыши. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Костроме" ВКонтакте

Жительница Костромы вчера, 2 марта, чуть было не стала жертвой снежной лавины. ЧП произошло в центре города на проспекте Мира и попало на камеры видеонаблюдения.

На ролике видно, как девушка заходит в магазин и буквально через пару секунд с крыши на тротуар, где она только что находилась, обрушиваются снежные глыбы.

Жительнице города несказанно повезло, впору праздновать второй день рождения. А вот владельцам двух машин, которые были припаркованы у здания с нечищеной крышей, радоваться нечему: у «Вольво» и «Лексуса» помято железо, выбиты стекла.

Видео о халатности коммунальных служб и чудесном спасении костромички бурно обсуждают в социальных сетях. Место, где все случилось, обычно многолюдно, рядом проходит городская аллея.

- ЖЭК или, как их теперь называют, управляющие компании, совсем обленились. Эффективные собственники… Не хотят работать, пока им не прилетит, - пишут в соцсетях горожане.

А «прилететь» может, причем, в самое ближайшее время. По инциденту уже начала проверку прокуратура Костромы.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию организаций и должностных лиц, в чью компетенцию входит обеспечение надлежащего содержания общедомового имущества многоквартирного дома, а также контроль за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений в зимний период. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры региона, - пояснили в прокуратуре Костромской области.