Комок эгоизма: ярославцы больше любят кошек, чем собак

И кошка с собакой могут жить дружно Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Сегодня, 1 марта, в России отмечается неофициальный праздник – День кошек. Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» провела опрос, чтобы выяснить, кого в Ярославле все же больше – кошатников или собачников. И первые, несомненно, лидируют: 49% против 32%.

Кстати, Ярославль находится на втором месте среди крупных российских городов, где пушистых эгоистов особенно любят. При этом чаще всего в дом они попадают из приютов и с улиц, а не из магазинов и питомников. 32% опрошенных признались, что у них живет именно «подобрыш».

Собаки в Ярославле, как мы видим, не так популярны, но они есть у трети респондентов. И по количеству домашних собак наш город занимает в России первое место. Возможно, что скоро ярославские собачники по количеству обгонят тех, кто предпочитает пушистых ленивцев: среди животных, которых опрошенные собираются завести, лидируют именно щенки. В ближайшее время стать владельцами псов планируют 57,4% респондентов, а кошек хотят взять только 18,8%.

Сколько копий сломали психологи, изучая тех, кто предпочитает лучшего друга человека – собаку, а не просто приятеля, который оказывает услугу своим присутствием – кота. Например, техасские ученые считают, что собачники по природе своей более общительны, лучше организованы, дисциплинированы, любят, когда все идет по плану. И действительно, попробуй вовремя не выгулять своего хвостатого…

Любители кошек, считают психологи, невротики, склонны к депрессиям, частым сменам настроения и не уверены в себе, среди них много интровертов. В то же время, у них хорошее чувство юмора, они могут генерировать отличные идеи и создавать интересные вещи. Кошатники более эмоциональны, любят приключения и эксперименты.

Если у вас живет и кошка, и собака, то, скорее всего, вы можете безболезненно уладить любой конфликт. Что не удивительно…

Если у вас дома живет кошка или кот, поздравьте их с праздником полезной витаминкой или вкусным кормом. А собаки пусть ждут своего дня – он отмечается 2 июля.