Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 марта 2021 года: скончались три женщины и мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 32944 (+136)

Всего выздоровлений: 31334 (+161)

Умер: 408 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области статистика умерших от коронавируса практически не меняется, ежедневно оперштаб сообщает о смерти 3-5 человек. Сегодняшний день не стал исключением. Скончались еще четыре человека: три женщины 82, 66 и 62 лет, и мужчина 57 лет. Примерно на одном уровне держится и число заразившихся за сутки и вылечившихся: на 1 марта первых 136 человек, вторых – 161 человек.

По данным на 1 марта, в COVID-госпиталях сейчас лечатся 889 пациентов – на 9 больше, чем вчера, 28 февраля. У 511 больных коронавирус подтвержден, у остальных имеются все типичные признаки инфекции.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 17072;

Рыбинск – 3633;

Ростовский МР - 1757;

г.о. Переславль-Залесский - 1715;

Тутаевский МР - 1136;

Ярославский МР - 1033;

Угличский МР - 1014;

Борисоглебский МР - 950;

Некрасовский МР -788;

Гаврилов-Ямский МР – 750;

Пошехонский МР - 640;

Рыбинский МР - 484;

Даниловский МР - 412;

Большесельский МР - 318;

Мышкинский МР - 318;

Некоузский МР - 301;

Любимский МР - 227;

Первомайский МР - 225;

Брейтовский МР – 171.