Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 1 марта 2021 года: скончались три женщины и мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 32944 (+136)
Всего выздоровлений: 31334 (+161)
Умер: 408 человек (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области статистика умерших от коронавируса практически не меняется, ежедневно оперштаб сообщает о смерти 3-5 человек. Сегодняшний день не стал исключением. Скончались еще четыре человека: три женщины 82, 66 и 62 лет, и мужчина 57 лет. Примерно на одном уровне держится и число заразившихся за сутки и вылечившихся: на 1 марта первых 136 человек, вторых – 161 человек.
По данным на 1 марта, в COVID-госпиталях сейчас лечатся 889 пациентов – на 9 больше, чем вчера, 28 февраля. У 511 больных коронавирус подтвержден, у остальных имеются все типичные признаки инфекции.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 17072;
Рыбинск – 3633;
Ростовский МР - 1757;
г.о. Переславль-Залесский - 1715;
Тутаевский МР - 1136;
Ярославский МР - 1033;
Угличский МР - 1014;
Борисоглебский МР - 950;
Некрасовский МР -788;
Гаврилов-Ямский МР – 750;
Пошехонский МР - 640;
Рыбинский МР - 484;
Даниловский МР - 412;
Большесельский МР - 318;
Мышкинский МР - 318;
Некоузский МР - 301;
Любимский МР - 227;
Первомайский МР - 225;
Брейтовский МР – 171.