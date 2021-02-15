В Ярославской области люди сидят без отопления больше суток Фото: Правительство Ярославской области

14 февраля начались работы по устранению коммунальной аварии в Ростове Великом. По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, неполадки должны устранить к 19 часам.

В 19 часов 48 минут на странице в социальной сети глава региона сообщил о ликвидации аварии, однако, жители не обрадовались этой новости:

— Спартаковская 105, никакого даже намека на отопление или горячую воду, батареи ледяные, как и вода. Дома 10 градусов не больше. Это просто какой-то ужас! Вторые сутки пошли! Вы что творите??? У многих батареи до сих пор холодные, — комментирует жительница города Мария Чернышова.

На комментарий девушке отвечают с официальной страницы Ярославской области во «Вконтакте»: «Надо понимать, что теплотрасса на улице Спартаковской протяженная, поэтому тепло жители в своих квартирах получат не одномоментно, возможны и «завоздушивания». Управляющие компании отрабатывают эти вопросы».

В час ночи Мария снова пишет:

— Все без изменений, ни на грамм батарее не потеплели, Ледяные, дома все холоднее и холоднее! Сколько ещё можно ждать? Сутки, двое, трое или уж до лета?

А еще через несколько часов прилетает следующий комментарий:

— Семь утра, 15.02, где отопление? Протяженность теплотрассы до Владивостока? — пишет Мария Чернышова.

Похожие эмоции у жителей улиц Февральской, Октябрьской, Фрунзе.

— Октябрьская 72, нет и не предвидится уже сегодня, как мне по телефону сказали в управляющей компании Ростов-Сити, — комментирует Юлия Исаева.

— Фрунзе 45, ледяные батареи. Нигде намека нет на подачу воды! Как можно верить!!! — пишет Татьяна Карасева.

Напомним, отопление и горячую воду жителям Ростова отключили еще в середине дня 13 февраля. По словам администрации района, причиной стало отключение электроэнергии на котельной, после чего произошли разрывы труб на сетях. Ситуацию под контроль взял губернатор Ярославской области.