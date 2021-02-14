Ярославские спортсмены приняли участие в «Лыжне России» Фото: Мэрия Ярославля

13 февраля прошла 39-я Всероссийская массовая лыжная гонка. Участники соревновались в дистанциях на пять, десять километров и в забеге на 2021 метр.

920 спортсменов участвовали в соревнованиях, несмотря на мороз и метель. Первой в дистанции пять километров стала ярославна Алёна Кириллова, а среди юношей — ярославец Лев Субботин.

«Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В соревнованиях приняли участие как профессиональные лыжники, так и любители.