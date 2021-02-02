В Иванове расстреляли бизнесмена

На теле убитого ивановца нашли четыре огнестрельных ранения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Убийство на улице Танкиста Белороссова произошло вчера, 11 февраля, около девяти часов вечера. Неизвестный во дворе дома №2 из пистолета расстрелял 41-летнего мужчину. Очевидцы слышали не менее пяти выстрелов.

- Обнаружено тело мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями в области груди и живота. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент по делу проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия, - пояснили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Известно, что погибший занимался текстильным бизнесом. Как сообщают «Ивановские новости» со ссылкой на знакомого погибшего, на предпринимателя уже дважды покушались. Не исключено, что в этот раз мужчине угрожали перед убийством.