Ивановские депутаты передали приюту для бездомных животных две тонны корма

Каждый житель области может помочь собакам и кошкам. ФОТО: Ивановская городская дума

Депутаты Ивановской городской думы не остались в стороне от акции «Территория добра и милосердия» и вчера, 9 февраля, приехали в приют для бездомных животных «Майский день». Конечно, не с пустыми руками. С собой народные избранники привезли две тонны кормов. Около 500 кошек и собак, которые живут в приюте, обрадовались и гостям, и угощениям.

- Каждый может оказать посильную поддержку, просто рассказав о приютах, которые существуют на территории города Иваново, купить корма, приобрести лекарства, стать волонтером или куратором питомца, - написал председатель Ивановской гордумы Александр Кузьмичев.

Акция «Территория добра и милосердия» организована для того, чтобы пробудить в людях гуманность и сострадание к животным. Принимаются корма, лекарства и другие необходимые для кошек и собак вещи. Любая помощь нужна и важна, даже один пакетик корма не будет лишним.

Узнать подробности акции можно на сайтах приютов «Майский день» и «ЗОО37».