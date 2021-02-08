Из лучших побуждений: костромичка хотела женить сына и обратилась за помощью к гадалке

Не теряйте голову, слушая слова гадалок и целительниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

800 тысяч рублей обдала 68-летняя костромичка гадалке, которая пообещала решить ее семейные проблемы.

Однажды вечером женщина смотрела телевизор и попалась ей на глаза реклама услуг целительницы. Жительница Костромы подумала, что ее сыну уже 40 лет, а он до сих пор не нашел себе спутницу жизни и детей не нажил. Явно не чисто тут дело, решила заботливая мать и позвонила гадалке по указанному в рекламе номеру телефона.

Ведунья подтвердила опасения несчастной женщины, уверив ее, что на сыне порча, которая не дает ему постичь радости семейной жизни и отцовства. Начала костромичка переводила гадалке деньги на покупку необходимых для ритуала предметов и драгоценных камней. Потом целительница объяснила, что дела идут неважно и если в ближайшее время не провести очищение, внуков так и не будет. Закончился развод тем, что аферистка убедила клиентку заказать талисманы уже для себя, чтобы улучшить здоровье.

Шло время. Улучшений не наблюдалось ни по одному фронту работы, а деньги продолжали утекать в карман гадалки. Тем более, та не стеснялась периодически повышать тариф. И только когда пенсионерка прямо заявила, что больше нет ни копейки, мошенница заверила – пройдет месяц и чадо обретет свое счастье.

Заказчица выждала положенный срок. Не сложно догадаться, что ничего не произошло. Тогда женщина написала заявление в полицию.

История умалчивает, что сказал матери сын, когда узнал, сколько денег она потратила, стараясь устроить его личную жизнь. Но в итоге мужчина честно признался, что пока еще не готов к семейной жизни и свободные отношения его вполне устраивают.

А полиция предупреждает костромичей, что не нужно верить в сказки экстрасенсов и целителей. Это работают мошенники!