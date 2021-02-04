В Ярославле проверяют газовое оборудование: как убедиться, что пришли не мошенники

В Ярославле проверяют газовое оборудование Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле начались проверки газового оборудования. Сейчас рейды проходят в домах Дзержинского района.

Каждый владелец квартиры должен понимать, что, не пуская газовиков, он рискует не только своей жизнью, но и жизнью своих соседей. И если делает это намеренно, проверяющие могут прийти уже в сопровождении судебных приставов. Но что делать, если опасаешься мошенников, которые под видом специалистов в лучшем случае уговаривают приобрести какой-нибудь ненужный аппарат за немыслимые деньги.

Памятка для владельцев квартир и нанимателей:

- сотрудники газовой службы представляются, называют цель визита и показывают документы,

- сотрудники не продают комплектующие к газовому оборудованию и не берут наличных с жильцов,

- алгоритм действий газовщиков один – проверка резьбовых и сварных соединений на утечку, проверка тяги в вентиляционных каналах, поддержание газового оборудования в рабочем состоянии и инструктаж,

- если выявлена неисправность, собственнику предложат обратиться в сервисную службу.

- Уточнить информацию можно по телефону 59-40-40. Также перед проведением проверки на дверях подъездов вывешивают объявления. Обеспечить доступ нужно обязательно, потому что система должна проверяться регулярно, - говорит глава администрации района Екатерина Мусинова.

Если нет возможности принять газовиков в назначенный день, то нужно связаться с обслуживающей организацией и договориться на другое время.

Как уточнила заместитель директора ДГХ мэрии Ярославля Наталья Шетнева, согласно федеральному законодательству, на внутридомовое обслуживание договоры со специализированными организациями заключают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. А обслуживанием внутриквартирной техники должны обеспокоиться сами собственники. Проверять газовые системы, в том числе, и вентиляционные каналы, специалисты должны не менее раза в год. Дополнительно ничего платить не надо: все уже включено в ежемесячные квитки.

Что делать, если почувствовали запах газа? Срочно звонить по телефону 04, с сотового – 104 (круглосуточно). Также о проблеме можно сообщить в ЕДДС – 40-40-40.