В Ивановской области водитель, которого 30 раз штрафовали за превышение скорости, сбил ребенка

Водитель более 30 раз привлекался за превышение скорости. ФОТО: УМВД по Ивановской области

ДТП произошло в Кохме 1 февраля около шести часов вечера. 31-летний мужчина на «Хонде Цивик» сбил 13-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, соблюдала все правила дорожного движения.

Ребенка на скорой помощи отвезли в детский травмпункт, а на лихача составили протоколы по двум статьям административного кодекса. Водителю вменяют «Непредоставление преимущества в движении пешеходам» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП». Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, мужчина был трезв.

Но эти протоколы – не первые в его водительской практике. В полиции рассказали, что в прошлом году данный водитель более 30 раз привлекался к ответственности за превышение скорости. 2021 год только начался, а у мужчины уже три штрафа за аналогичное правонарушение.