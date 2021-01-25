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Общество

Три вопроса про учебу, и не только

Студенчество для многих - самая счастливая пора
Мария СОКОЛОВА
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Сегодняшние студенты надеются, что совсем скоро они смогут снова собираться все вместе.

Сегодняшние студенты надеются, что совсем скоро они смогут снова собираться все вместе.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вспоминать годы учебы всегда приятно. В День российского студенчества мы попросили ответить на три вопроса о годах учебы в вузе представителей власти Ярославской области.

1. Как вы выбирали профессию и по какому принципу посоветовали бы делать выбор завтрашним абитуриентам, исходя из своего опыта?

2. Что вам больше всего запомнилось в учебе? Что оказалось самым важным в реальной жизни, в работе?

3. Существует ироничное выражение «вечный студент», но сейчас множеству людей приходится вновь и вновь приниматься за учебу. Как вы к этому относитесь, приходилось ли и вам быть в этой ситуации. Чему учиться никогда не поздно?

Мир меняется

Илья БАЛАНИН

Илья БАЛАНИН

Фото: Правительство Ярославской области

Илья Баланин, заместитель губернатора Ярославской области - руководитель администрации губернатора:

1. Сколько я себя помню, всегда увлекался цифрами. Поэтому любимым предметом стала математика. Потом участвовал в различных олимпиадах и принял решение, что это направление станет моей профессией. Ребятам бы посоветовал главным образом прислушиваться к себе, так как профессия - это то, чем ты занимаешься каждый день. Необходимо вкладывать много сил, чтобы развиваться в своем деле. Профессию надо любить.

2. Студенческие годы всегда вспоминаешь с какой-то особенной ностальгией. Для меня самым важным событием в те годы стало знакомство с моей будущей супругой!

3. Абсолютно согласен, что учиться необходимо постоянно. Если мы говорим о профессии, то здесь каждый день. Сегодняшняя жизнь диктует новые правила, мир меняется, и мы должны меняться, совершенствоваться с ним.

Образование лишним не бывает

Владимир ЛЫСЕНКО

Владимир ЛЫСЕНКО

Фото: Правительство Ярославской области

Владимир Лысенко, и.о. директора департамента туризма Ярославской области:

1. Первое высшее образование я получал в Ташкентском авиационном техникуме, на базе которого впоследствии был создан Ташкентский авиационный институт. Выбор неудивительный - какой же мальчишка не любит самолеты! Завтрашним абитуриентам я бы сказал так: при выборе профессии необходимо прислушиваться к себе, чтобы понять, на что действительно ты готов потратить свою жизнь. Но, основываясь на жизненном опыте, я бы еще посоветовал прикинуть, нужна ли будет человечеству выбранная вами профессия через 10-15 лет? Мы живем в мире, где все очень быстро меняется, и это нельзя сбрасывать со счетов.

2. Студенческая жизнь сама по себе - это целая неповторимая эпоха в жизни каждого человека. Новые друзья, романтические отношения с девушками, бессонные ночи перед экзаменами. Что же касается самой учебы, я больше всего благодарен трудным предметам, например сопромату, который все всегда ругают. Именно они помогают структурировать мышление, учат мыслить системно, выстраивать алгоритмы и видеть то или иное действие как часть процесса. Мне это очень помогает и в жизни, и в работе.

3. Образование лишним не бывает. Я считаю, что свободное время никогда не помешает использовать для учебы. Этого требует от нас сама жизнь: цифровизация, современные технологии позволяют нам более рационально использовать наш главный ресурс - время.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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