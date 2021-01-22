Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 января 2021 года: умерли две женщины, заболели 187 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 26447 (+187)
Всего выздоровлений: 24796 (+177)
Умерли: 275 человек (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались еще две женщины: пациентам был 61 год и 58 лет. За сутки число заразившихся вновь увеличилось – на 187 человек. Выздоровели 177 жителей области.
В COVID-госпиталях проходят лечение 1638 пациентов, на карантине сидят 7929 человек.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 13123;
Рыбинск – 3489;
Ростовский МР - 1454;
г.о. Переславль-Залесский - 1358;
Тутаевский МР - 963;
Ярославский МР - 827;
Угличский МР - 746;
Борисоглебский МР - 722;
Гаврилов-Ямский МР – 663;
Некрасовский МР - 626;
Пошехонский МР - 538;
Рыбинский МР - 465;
Даниловский МР - 277;
Мышкинский МР - 244;
Некоузский МР - 240;
Большесельский МР - 233;
Первомайский МР - 187;
Любимский МР - 162;
Брейтовский МР – 130.