Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 января 2021 года: умерли две женщины, заболели 187 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 26447 (+187)

Всего выздоровлений: 24796 (+177)

Умерли: 275 человек (+2)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались еще две женщины: пациентам был 61 год и 58 лет. За сутки число заразившихся вновь увеличилось – на 187 человек. Выздоровели 177 жителей области.

В COVID-госпиталях проходят лечение 1638 пациентов, на карантине сидят 7929 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 13123;

Рыбинск – 3489;

Ростовский МР - 1454;

г.о. Переславль-Залесский - 1358;

Тутаевский МР - 963;

Ярославский МР - 827;

Угличский МР - 746;

Борисоглебский МР - 722;

Гаврилов-Ямский МР – 663;

Некрасовский МР - 626;

Пошехонский МР - 538;

Рыбинский МР - 465;

Даниловский МР - 277;

Мышкинский МР - 244;

Некоузский МР - 240;

Большесельский МР - 233;

Первомайский МР - 187;

Любимский МР - 162;

Брейтовский МР – 130.