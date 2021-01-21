В Ивановской области от COVID-19 сделали прививки почти 3400 человек

В Ивановской области привиты 3397 человек, из них 790 – за последние сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ивановской области вакцинация от коронавируса набирает темпы. О том, как она проходит на брифинге рассказал глава регионально департамента здравоохранения Артур Фокин.

- На текущий момент в области привиты 3397 человек, из них 790 – за последние сутки. В большинстве случаев вакцина переносится хорошо. Бывают кратковременные побочные реакции в виде температуры, ломоты, озноба, но они быстро проходят, - рассказал глава депздрава.

В единичных случаях, когда температура поднимается и человек не может выйти на работу, можно вызвать на дом участкового врача.

С начала пандемии в Ивановской области зарегистрировано 2503 3случая заражения COVID-19, за сутки поставлено 174 новых диагноза. Сейчас под наблюдением медиков 13204 человека – у них разные сроки окончания карантина. В стационаре лежат 1595 пациентов: на койках с кислородом – 962, на аппаратах ИВЛ – 50. Свободны 942 койки.

Скончался 681 пациент с короновирусной инфекцией, за последние сутки статистика пополнилась шестью случаями. Все – пожилые люди с тяжелыми сопутствующими патологиями.