45-летнего ивановца подозревают в реабилитации нацизма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СКР по Ивановской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма.

По данным следствия, обвиняемый на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовал записи, противоречащие закону.

- Содержалось отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и главных военных преступников европейских стран оси. Эти материалы после публикации стали доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей соцсети, - пояснили в СКР по Ивановской области.

Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. Если суд признает его виновным, наказание может быть разным: он штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.