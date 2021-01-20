Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 января 2021 года: скончались четыре человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 26074 (+189)

Всего выздоровлений: 24446 (+172)

Умерли: 267 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Еще четыре человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Умерли женщины 82, 81 и 70 лет, а также мужчина 87 лет.

За сутки количество COVID-инфицированных увеличилось на 189 человек, выписались 172 ярославца. В больницах находятся 1718 пациентов.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 12912;

Рыбинск – 3479;

Ростовский МР - 1454;

г.о. Переславль-Залесский - 1346;

Тутаевский МР - 961;

Ярославский МР - 813;

Угличский МР - 732;

Борисоглебский МР - 696;

Гаврилов-Ямский МР – 654;

Некрасовский МР - 626;

Пошехонский МР - 506;

Рыбинский МР - 464;

Даниловский МР - 264;

Мышкинский МР - 240;

Некоузский МР - 231;

Большесельский МР - 226;

Первомайский МР - 187;

Любимский МР - 158;

Брейтовский МР – 125.