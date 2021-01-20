Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 января 2021 года: скончались четыре человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 26074 (+189)
Всего выздоровлений: 24446 (+172)
Умерли: 267 человек (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Еще четыре человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Умерли женщины 82, 81 и 70 лет, а также мужчина 87 лет.
За сутки количество COVID-инфицированных увеличилось на 189 человек, выписались 172 ярославца. В больницах находятся 1718 пациентов.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 12912;
Рыбинск – 3479;
Ростовский МР - 1454;
г.о. Переславль-Залесский - 1346;
Тутаевский МР - 961;
Ярославский МР - 813;
Угличский МР - 732;
Борисоглебский МР - 696;
Гаврилов-Ямский МР – 654;
Некрасовский МР - 626;
Пошехонский МР - 506;
Рыбинский МР - 464;
Даниловский МР - 264;
Мышкинский МР - 240;
Некоузский МР - 231;
Большесельский МР - 226;
Первомайский МР - 187;
Любимский МР - 158;
Брейтовский МР – 125.