Всего заражений: 25885 (+188)Всего выздоровлений: 24274 (+162)Умерли: 263 человек (+5)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области еще пять мужчин скончались от коронавируса. Ярославцам был 81 год, 75 лет, 73 года, 69 и 65 лет.За сутки число заболевших вновь увеличилось – сегодня на 188 человек. Выписались 162 жителя области. В COVID-госпиталях проходят лечение 1759 пациентов, на карантине сидят 7866 ярославцев.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 12804;Рыбинск – 3467;Ростовский МР - 1448;г.о. Переславль-Залесский - 1332;Тутаевский МР - 961;Ярославский МР - 802;Угличский МР - 727;Борисоглебский МР - 694;Гаврилов-Ямский МР – 646;Некрасовский МР - 626;Пошехонский МР - 502;Рыбинский МР - 462;Даниловский МР - 257;Мышкинский МР - 240;Некоузский МР - 231;Большесельский МР - 216;Первомайский МР - 187;Любимский МР - 158;Брейтовский МР – 125.