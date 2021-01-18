В Ярославскую область поступило почти 18,5 тысяч доз отечественной вакцины \\"Спутник-V\\", а это значит, что сделать прививки теперь могут не только врачи, учителя и соцработники, но и все желающие.Прививку может сделать каждый ярославец старше 18 лет при условии, что у него нет противопоказаний к вакцинации. К противопоказаниям относятся:- острый коронарный синдром или инсульт в течение последнего года;- хронические инфекции;- туберкулез;- новообразования;- сифилис;- ВИЧ;- беременность и период грудного вскармливания.Перед вакцинацией пациента должен осмотреть врач, в том числе, и измерить температуру. Если она выше 37 градусов, прививку придется отложить. Придется подождать 204 недели и в том случае, если медик выявит острую фазу какого-либо заболевания - инфекционного, неинфекционного, обострение у хроников.Вакцинация проводится в два этапа. На первом вводится компонент I вакцины - делается укол в плечо. После пациенту выдается сертификат о прохождении первого этапа вакцинации. За пациентом наблюдают в течении 30 минут и если все в порядке, отпускают домой. Компонент II вводится через 21 день.Врачи предупреждают - возможны индивидуальные реакции на препарат. Например, слабость, недомогание, повышение температуры, местная реакция. Они должны пройти за 1-3 дня, в противном случае нужно обратиться за медпомощью.Рекомендации вакцинированным:- в течение трех дней не мочите место инъекции,- не посещайте сауну и баню,- не употребляйте алкоголь,- избегайте чрезмерных физических нагрузок.