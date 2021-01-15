Всего заражений: 25130 (+189)Всего выздоровлений: 23605 (+163)Умерли: 252 человек (+6)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетУсилен контроль за соблюдением масочного режимаВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летЕще шесть человек скончались от коронавируса в Ярославской области. COVID-19 убил пять женщин 66, 59, 56, 55 и 33 лет, а также 42-летнего мужчину.Количество инфицированных в регионе увеличилось на 189 человек, за сутки вылечились и выписались с больничных 163 ярославца. По данным оперштаба на 14 января, госпитализировано с диагнозом COVID-19 и всеми признаками этой болезни 1855 человек. Сегодня пациентов в стационарах стало меньше – 1845. А число тех, кто сидит на карантине, немного увеличилось: вчера их было 7833, сегодня – 7846.Статистика заболевших по районам:Ярославль - 12404;Рыбинск – 3382;Ростовский МР - 1420;г.о. Переславль-Залесский - 1294;Тутаевский МР - 935;Ярославский МР - 793;Угличский МР - 686;Борисоглебский МР - 672;Гаврилов-Ямский МР – 622;Некрасовский МР - 613;Пошехонский МР - 494;Рыбинский МР - 455;Даниловский МР - 251;Мышкинский МР - 231;Некоузский МР - 228;Большесельский МР - 195;Первомайский МР - 187;Любимский МР - 143;Брейтовский МР – 125.