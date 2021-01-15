Пока ярославцы весело отмечали праздники, у студентов наступила горячая пора зачетов и экзаменов. Однако это не помешало многим из них принять участие в творческом проекте. «МебельМаркт» предложил учащимся Института архитектуры и дизайна при ЯГТУ разработать концепцию арт-объекта на территории, прилегающей к торговому центру.- Нам хочется, чтобы центр стал местом притяжения горожан, а потому без креативных объектов, малых архитектурных форм и фотозоны не обойтись , - говорит Татьяна Кузнецова, руководитель PR-службы «МебельМаркт». - М ы запустили этот проект с целью поддержки талантливых студентов, которые смогут уже во время учебы реализовать свой творческий потенциал на практике.Сергей Александрович Буров, директор Института архитектуры и дизайна при ЯГТУ так комментирует событие:- Такие проекты, безусловно, необходимы студентам, и они активно участвуют в различных конкурсах, форумах и фестивалях. Учебный процесс нашего ВУЗа полностью интегрирован в реальную архитектурно-градостроительную деятельность региона. А возможность разработать концепцию реального арт-объекта может стать хорошим применением полученных теоретических знаний.Работы будут приниматься до 25 января включительно: у участников есть возможность подать индивидуальную или коллективную заявку на электронную почту pr@mebmarkt.ru. Далее представители торгового центра будут оценивать творения по следующим критериям: соответствие идейному уровню, целям и задачам проекта, экономичность и экологичность решения, композиционное и художественное единство, возможность интерактивного применения. Лучшие работы будут отмечены памятными призами.« Мебель Маркт» в наступившем году станет уникальным пространством, где посетители смогут в комфортной обстановке подбирать интерьерные решения для своего дома. Для удобства ярославцев будут не только организованы фудзоны, детские уголки, коворкинги и сопутствующие услуги, но и продуманы тематические мастер-классы по дизайну интерьеров.Мебельный центр будет работать по адресу: ул. Малая Пролетарская, д.58.