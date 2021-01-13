В Ярославскую область пришла настоящая русская зима. Ночью столбики термометров опускаются до -30 градусов, днем в регионе около -25. Отвыкшие от такой погоды ярославцы утепляются как только могут. Сильный холод – это не только дискомфорт, но и риск получить обморожения. Как их избежать, рассказал заместитель главного врача по лечебной работе больницы №9 и главный хирург Ярославской области Евгений Смирнов.- Морозы в регионе стоят уже пару дней. Есть ли поступившие с обморожениями?- Эта зима похожа на настоящую русскую зиму, поэтому такие пациенты в нашу больницу поступают уже в течение месяца. У людей отморожения нижних и верхних конечностей, переохлаждения. Вчера оспитализировали пострадавшего с переохлаждением и отморожением правой руки и левой ноги. По всей видимости, речь идет о третьей и четвертой стадиях. Мужчина без определенного места жительства, ночевал на улице, уснул и на этом фоне получил отморожение конечностей.- А чаще всего кто к вам поступает с отморожениями?- Чаще всего это как раз лица без определенного места жительства. Они к тому же нередко злоупотребляют алкоголем. А злоупотреблением спиртным на морозе – очень опасно. Организм быстро проходит грань, когда человек чувствует, что замерзает, и тогда он замерзает по-настоящему. Конечности отмораживают чаще всего еще и те, кто одевается неадекватно погоде. Это тесная обувь или обувь, которая намокает. Руки могут быть без перчаток или даже без них. Однако в мороз перчатки не согревают, поэтому нужно пользоваться варежками, надевать свободную обувь с шерстяными носками и стараться меньше быть на холоде.- Если человек нормально одет и трезвый, допустим, поздно вечером стоит на остановке и почувствовал, что замерзает. Что делать в таком случае?- Желательно как можно скорее попасть в тепло. Основная помощь при отморожениях – согревание. Как только попал в тепло, нужно выпить горячего чая и съесть что-нибудь горячее. Очень важно не перегревать замерзшие руки и ноги. Их ни в коем случае нельзя опускать их в горячую воду или класть на батарею. Их надо чем-то обернуть, например, бинтом. Руки и ноги поэтапно нагреваются под такой повязкой и зона некроза минимизируется.- Насколько опасно и чем чревато отморожение?- Это очень тяжелая патология. Первая степень проходит практически бесследно, вторая степень - когда образуются эпидермальные пузыри. Они требуют перевязок, антибактериальной и антикоагулянтной терапии. А отморожения третьей и четвертой степени очень тяжелые. Чаще всего человек становится инвалидом, потому что нередко приходится ампутировать пальцы, стопы, конечности.