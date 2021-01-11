В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение из-за морозов: по данным регионального МЧС, 12 января столбик термометра опустится до -31 градуса.Из-за аномальных холодов занятия в школах области могут отменить. В департаменте образования пояснили, при каких условиях школьники имеют право пропустить уроки.- Решение в каждом муниципальном районе будут принимать самостоятельно, но мы рекомендуем отменять посещение школ для учеников начальных классов при температуре 23-25 градусов ниже нуля, для 5-9 классов - при температуре минус 26-29 градусов, для старшеклассников - минус 30, - сказали директор ведомства Ирина Лобода.Информацию об отмене уроков образовательное учреждение должно разместить на своем сайте. Но если даже занятий не будет, а некоторые ученики придут, для них обязаны провести индивидуальные уроки. При этом классные руководители должны проинформировать родителей о времени их окончания.Кстати, во время сильных морозов мамы и папы могут сами решать, идти их ребенку в школу или нет. В случае отсутствия необходимо проинформировать классного руководителя. В департаменте заверили: пропуска по неуважительной причине в этом случае не будет. Медицинскую справку после отсутствия из-за погоды приносить не нужно.