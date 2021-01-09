Уроженка Ярославской области Марта Котова просит у ярославцев помощи в съемках короткометражки \\"Мешок картошки\\". Марта - автор сценария и режиссер картины, которая поможет поверить в то, что чудеса случаются, а добро всегда возвращается.Главный герой ленты - агент по недвижимости Павел, который копит деньги и откладывает жизнь \\"на потом\\". Но он узнает, что дни его сочтены, и решает потратить свои сбережения, раздавая картошку бедным семьям.- Я родилась в поселке Пречистое Ярославской области, в большой семье. Мы жили бедно, вечные долги до зарплаты, иногда на еду не хватало. В один из таких дней у двери появился мешок картошки. Забавный такой, в заплатках. Мы так и не узнали, кто его принес, но он помог моей маме накормить семью. Мама сказала, что это чудо… С тех пор я верю в чудеса, - пишет Марта. - Я посвящаю свой фильм тому, кто много лет назад оставил мешок картошки у двери нашего дома.Съемки будут проходить в Переславле-Залесском, сейчас идет подготовка к ним: ведутся кастинги, подбираются локации. Бюджет картины - чуть больше 600 тысяч рублей. Команда начала сбор 400 тысяч, на данный момент есть чуть меньше 50, оставшиеся деньги нужно собрать за 28 дней, иначе съемки окажутся под угрозой.Пожертвовать можно любую сумму. Также за определенную плату есть возможность стать первым зрителем картины, увидеть свое имя в титрах, участвовать в стриме с создателями \\"Мешка картошки\\", присутствовать на съемках или стать сопродюссером.