В Ивановской области задержали 52-летнего водителя пассажирского автобуса, который перевернулся вчера, 2 января.Напомним, ЧП произошло в районе деревни Деревеньки Родниковского района. Водитель попытался обогнать впереди идущую машину, но не справился с управлением. ПАЗ, в котором на тот момент находились 20 человек, вылетел в кювет, перевернулся и лег на крышу.В результате ДТП погибла 62-летняя женщина. Еще 12 человек, среди них двое детей - мальчики 9 и 7 лет, получили травмы разной степени тяжести, уточнили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.К выяснению всех причин произошедшего подключилось и региональное следственное управление СК России.- Организована доследственная проверка. В ходе нее установят, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. По результатам проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела, - сообщили в ведомстве.