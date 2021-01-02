В Ивановской области перевернулся пассажирский автобус. ДТП произошло сегодня, 2 января, около 18 часов в районе деревни Деревеньки Родниковского района.Автобус, в котором находились 20 человек, двигался из Вичуги в Иваново. По предварительным данным, водитель пытался обогнать ехавшую впереди машину и не справился с управлением. ПАЗ вылетел в кювет и перевернулся на крышу.В результате аварии скончалась пожилая женщина. Еще десять человек, в их числе ребенок, получили травмы разной степени тяжести, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области. В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и полиция.Отметим, что на данный момент в регионе неблагоприятные дорожные условия. Идет сильный мокрый снег, температура около нуля градусов. Возможно, это обстоятельство могло спровоцировать ДТП.Страшная авария случилась сегодня и в Ярославской области. Выехавший на встречку «БМВ» столкнулся с двумя легковушками: четыре человека погибли, еще один госпитализирован.