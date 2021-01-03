В Иванове благополучно завершилась история с исчезновением 13-летней девочки.31 декабря около 14:30 школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась. Родители подростка забили тревогу и обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов и волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».По улицам города и социальным сетям разлетелись ориентировки:- Пропала 13-летняя Анастасия Ш. На вид 14-15 лет, рост 152 сантиметра, красные волосы и голубые глаза. Была одета в светло-серую куртку, темно-синюю толстовку, черные джинсы, черные ботинки, серую шапку и серый шарф.И вот меньше часа назад в группе поискового отряда во ВКонтакте появились слова, которых всегда так ждут родные и близкие пропавших людей:- Найдена, жива!Где все это время находилась девочка, не уточняется.Накануне, 2 января, в Ярославле искали мужчину с 6-летней дочкой и шпицем. Эта история тоже оказалась со счастливым концом.