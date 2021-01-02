В Ярославле нашлись пропавшие папа с дочкой. Ранее КП-Ярославль сообщала о том, что мужчина и 6-летняя девочка пропали вчера, 1 января. Они ушли из дома в Красноперекопском районе, взяв с собой шпица, и не вернулись.Не сумев дозвониться до папы, обеспокоенные родственники решили обратиться за помощью к волонтерам. Сегодня, 2 января, утром в социальной сети добровольцы разместили ориентировку на пропавших. К поиску мужчины и девочки подключились сотрудники полиции. Около часа назад пришла радостная новость:- Папа с дочкой вернулись, все в порядке, - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева.