В этом году ярославскую областную больницу оборудовали 13 аппаратами ИВЛ: два поступили в рамках программы \\"Здравоохранение\\", 11 приобрели за счет областного бюджета. Вся техника установлена в отделениях реанимации.К аппаратам подключают пациентов, у которых нарушено мозговое кровообращение, после сосудистых операций, аортокоронарного шунтирования, инсультов. как отметила заведующая отделением анестезиологии и реанимации №2 Виктория Смирнова, у ИВЛ удобный интерфейс, который поддерживает все современные режимы, которые используют в федеральном центре.Также в этом году для облбольницы купили уже третий магнитно-резонансный томограф. Он стоит 67 миллионов рублей и используется для обследования самых тяжелых пациентов.