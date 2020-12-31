Уважаемые жители Ярославской области!Поздравляю вас с новым, 2021 годом!2020 год не был простым. Из-за распространения коронавируса удалось реализовать далеко не все планы. Были потери, разочарования. Но очень много было и успешного.Мы открыли новую школу, детские сады, спортивные объекты, отремонтировали почти 330 километров дорог, благоустроили более 150 дворов и парков, продолжили газификацию сельских территорий. Мы решили вопрос более чем полутора тысяч обманутых дольщиков, внедрили новые механизмы поддержки бизнеса, повысили экологическую безопасность региона.Мы изменились: научились жить в реальности, где меньше личного общения и больше цифровых технологий, и самое главное – больше ответственности и взаимопомощи.Мы входим в 2021 год с новым опытом и умениями. Мы знаем, как справиться с любой бедой – вместе, плечом к плечу.Дорогие друзья! Я желаю вам в наступающем году крепкого здоровья, энергии, душевных сил, семейного благополучия! Будущее зависит от каждого из нас – от нашей ответственности, наших дел и поступков. Наша общая цель – развитие и процветание Ярославской области и всей России. Будем к этому стремиться, будем над этим работать!Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов