Дмитрий Миронов отвечает на все вопросы ярославских депутатов

4 года назад, 28 июля 2016 года, Дмитрий Миронов возглавил Ярославскую область. Но исполнительная власть без взаимопонимания с властью законодательной работать эффективно не может. У главы региона с депутатами облдумы, в которой помимо «Единой России», есть представители КПРФ, «Коммунистов России», ЛДПР и «Справедливой России», такое взаимопонимание имеется.

Депутаты–оппозиционеры могут не соглашаться с исполнительной властью в каких-то вопросах, тем не менее, они все входят в состав различных комитетов. Так, представитель фракции КПРФ Эльхан Мордалиев возглавляет комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. А его соратник по партии Валерий Байло является заместителем руководителя комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

16 июня губернатор Дмитрий Миронов выступил на внеочередном заседании областной Думы с отчетом о деятельности Правительства в 2019 году. В виду сохраняющихся ограничений из-за пандемии короновируса встреча депутатов с главой региона состоялась в онлайн-формате.

- Мы, депутаты фракции ЛДПР спросили главу региона об организации работы с твердо-бытовыми отходами, а также вышли с предложением к Правительству области об оказании дополнительной поддержки ярославским сельхозтоваропроизводителям, - рассказала руководитель фракции в региональной думе Ирина Лобанова. – Несмотря на онлайн-формат, на все вопросы глава региона нам обстоятельно ответил, предложения обещал рассмотреть. У Дмитрия Миронова отлично налажена работа с Президентским корпусом, что создает отличный имидж нашему региону. Ему удается привлекать средства дорожного фонда, в области решена проблема дольщиков. За работу с думской оппозицией ему смело можно поставить твердое «хорошо». Хотя хотелось бы встречаться с главой региона чаще, надеюсь, что когда ограничительные меры из-за короновируса будут сняты, наше желание исполниться.

А еще Ирина Лобанова рассказала об одной случайно увиденной сценке.

- По Советской площади шла мама с маленькой девочкой. Дочка ее спросила, а что это за здание, показав на наш Белый дом. «Здесь работает губернатор», - объяснила та. И вдруг они обе услышали: «Здравствуйте», их поприветствовал Дмитрий Юрьевич. Меня это очень тронуло, - отметила депутат.