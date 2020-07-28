Губернатор Ярославской области: «В молодежной политике реализуем проекты, создающие уникальные перспективы для самореализации молодых россиян»

За это время для молодежи Ярославской области было сделано немало.

- Можно вспомнить всероссийский форум ПроеКТОрия, который отмечен на федеральном уровне, - отметил заместитель председателя региональной думы Антон Капралов. - Ежегодно со всей России дети к нам приезжают. Ярославская область выступает в качестве площадки для талантливой молодежи. Этот форум славится на всю страну. Кроме того, следует отметить и успехи, связанные с молодежной политикой и в таком профессиональном проекте, как WordSklls. Здесь Ярославская область действительно является лидером и на российском, и на мировом уровне. Воспитанники наших профессиональных образовательных учреждений показывают достойные результаты, выигрывая на мировых первенствах. Нельзя не отметить, что внимание к молодежной политике в нашем регионе значительно возросло, как только Дмитрий Юрьевич в Госсовете РФ возглавил данное направление. И это действительно, стало важным этапом не только для нашего региона, но и в целом для развития молодежной политики на всероссийском уровне.

Особенно в Ярославской области развито добровольчество – в регионе работает около 200 волонтерских отрядов, насчитывающие свыше 15 тысяч человек. В основном это старшеклассники и студенты. На поддержку регионального волонтерства в 2019 году были направлены 6 миллионов рублей, которые область получила, выиграв грант на Всероссийском конкурсе. Деньги пошли на обучение и подготовку волонтеров, информационную поддержку их деятельности, а также проведение добровольческого форума.

И это только одно из направлений огромной работы, ведущейся в регионе. Что касается использования социальных лифтов для становления молодых профессионалов, то в области также ведется серьезная работа.

- Для решения проблемы недостаточности разноплановых компетенций у современной молодежи: сейчас динамично реализуются мероприятия платформы «Россия – страна возможностей», в том числе используются площадки Всероссийской форумной кампании, лидерские конкурсы, проекты и события, создающие уникальные перспективы для профессиональной, творческой, политической и управленческой самореализации молодых россиян, - отметил Дмитрий Миронов.