В Ивановской области разрешили работать ресторанам, кафе и барам

В Ивановской области с 30 июля откроются бары, рестораны и кафе. Правда, все они должны соблюдать меры безопасности. Например, залы могут быть заполнены не больше чем наполовину от своей обычной вместимости.

С четверга откроются и фудкорты, в том числе те, что работают в торговых центрах. К ресторанам быстрого питания также выдвинут ряд требований. В частности, еда посетителям будет выдаваться только в одноразовой посуде, которую после использования необходимо утилизировать.

С 29 июля в Ивановской области открываются непродовольственные ярмарки и рынки. Для них. В зависимости от того, открытие это площадки или торговля идет в помещения, разработан свой регламент работы, сообщил руководитель областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

По данным на 28 июля, в регионе за сутки поставлено 22 новых диагноза COVID-19, выписано 60 человек. Статистика смертей пополнилась двумя случаями: скончались 66-летний мужчина из Кинешмы и 64-летняя женщина из Приволжска.